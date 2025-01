LVMH cède sa part minoritaire dans Stella McCartney

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fondatrice et créatrice de la marque éponyme rachète les parts minoritaires qu'elle avait cédé au groupe de luxe français en 2019. Il y a 5 ans, LVMH détenait 49% de la marque Stella McCartney.

(AOF) - La maison britannique Stella McCartney va racheter la participation minoritaire détenue par le groupe LVMH dans sa société, selon un communiqué publié hier soir. Le montant de ce rachat n'a pas été divulgué. "Ce nouveau chapitre reflète la volonté de Stella McCartney d'écrire une nouvelle page de son histoire en toute indépendance, après avoir travaillé en étroite collaboration avec le groupe pour renforcer les fondamentaux et la gouvernance de sa Maison", indique le communiqué.

