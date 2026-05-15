LVMH cède la marque Marc Jacobs à WHP Global
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 07:25
Marc Jacobs est présent dans les domaines de la maroquinerie, de la petite maroquinerie, du prêt-à-porter, des chaussures, des lunettes et des parfums, et dispose d'une forte présence internationale.
Depuis l'acquisition d'une participation majoritaire en 1997, LVMH a apporté le soutien stratégique et les ressources nécessaires au développement de sa présence mondiale et de son influence culturelle.
La marque deviendra un pilier du pôle mode haut de gamme de WHP Global, rejoignant Vera Wang, rag & bone et G-STAR, renforçant ainsi la présence de l'entreprise sur les segments de la mode mondiale à forte croissance.
Parallèlement à cette transaction, G-III Apparel Group s'associera à WHP Global pour devenir actionnaire de Marc Jacobs. G-III acquerra et exploitera également certaines activités de vente directe et en gros de la marque à l'échelle mondiale.
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée avant la fin de l'année. Avec l'acquisition de la marque Marc Jacobs, WHP Global dépassera les 9,5 MdsEUR de ventes au détail mondiales.
Suite à la finalisation de la transaction, Marc Jacobs continuera d'exercer ses fonctions de fondateur et de directeur artistique, assurant ainsi la continuité de la vision de la marque, des collections et des défilés.
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