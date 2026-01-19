 Aller au contenu principal
LVMH : casse plusieurs supports, notamment celui des 600E
19/01/2026

Plombé par la perspective de nouveaux droits de douane visant les produits français aux Etats Unis ( 10% à compte du 1er février), LVMH décroche de -4,5% vers 580,5E et enfonce coup sur coup l'oblique ascendante située vers 625, le palier de soutien des 615E, puis celui des 600E, puis la MM100 (588E).
LVMH semble bien parti pour retrouver un palier de soutien vers 535E, ce qui correspond à la MM200 ainsi qu'au support testé le 14 octobre dernier (540,4E).

LVMH
583,0000 EUR Euronext Paris -4,30%
