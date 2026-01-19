LVMH : casse plusieurs supports, notamment celui des 600E
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 09:41
LVMH semble bien parti pour retrouver un palier de soutien vers 535E, ce qui correspond à la MM200 ainsi qu'au support testé le 14 octobre dernier (540,4E).
Valeurs associées
|583,0000 EUR
|Euronext Paris
|-4,30%
A lire aussi
-
L'inscription des vœux pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup démarre lundi après-midi pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation, qui doivent choisir avant la mi-mars parmi 25.000 formations. Les candidats auront jusqu'au 12 mars pour ... Lire la suite
-
SNCF Voyageurs a annoncé lundi dans un communiqué la commande à Alstom de 15 TGV de nouvelle génération supplémentaires, pour un montant d'environ 600 millions d'euros, destinés notamment à "développer son offre" entre la France et la Belgique. Il s'agit de la ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue en nette baisse lundi, accusant le coup après les menaces de droits de douane de Donald Trump contre plusieurs pays européens qui s'opposent à sa volonté d'annexer le Groenland. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,23% à 8.157,31 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer