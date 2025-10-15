 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

LVMH : boom haussier de +15%, refranchit les 600E
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 12:24

LVMH boom haussier de +15% vers 610E : le géant du luxe pulvérise la résistance des 547E (ex-plancher 5 et 21 novembre 2024 ex zénith du 8 octobre et zénith du 6 octobre), et se dirige vers le retracement de la zone des 640E

Valeurs associées

LVMH
597,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 15 octobre 13:15

    Sur un résultat pas top top , méfiance

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank