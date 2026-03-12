LVMH : Béatrice Goasglas nommée directrice générale de TAG Heuer
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 18:11
Entrée chez TAG Heuer en 2018 en qualité de VP digital & client expérience, Béatrice Goasglas a ensuite été nommée managing director de TAG Heuer Asia Pacific, puis présidente TAG Heuer Americas à Miami.
Dans ses nouvelles fonctions, elle poursuivra la stratégie d'élévation et d'innovation de la Maison enclenchée depuis plusieurs années. Forte de sa connaissance de la Maison, de son histoire, elle pourra également s'appuyer sur les collections iconiques de la marque, ainsi que sur le partenariat stratégique avec la Formule 1.
Elle a débuté sa carrière en 2007 chez Sephora en tant que consultante chef de projet CRM. En septembre 2009, elle rejoint L'Oréal au poste de responsable e-marketing. Elle poursuit ensuite son parcours chez The Kooples, où elle occupe la fonction de directrice digital & customer de 2012 à février 2015. Elle intègre ensuite le groupe SMCP en février 2015 en tant que directrice marketing, digital & client, poste qu'elle occupe pendant plus de trois ans.
A lire aussi
-
Flambée du pétrole: la Bourse de Paris termine dans le rouge, les taux obligataires au plus haut depuis 2011
La Bourse de Paris a terminé une nouvelle fois dans le rouge jeudi, plombée par la hausse continue des prix du pétrole qui ravive les craintes d'inflation et fait grimper le taux d'intérêt de la dette française, au plus haut depuis 2011. Le CAC 40 a perdu 0,71% ... Lire la suite
-
Les prix à la pompe vont-ils baisser? La promesse de plusieurs distributeurs d'alléger la facture de carburant des Français a déjà du plomb dans l'aile jeudi, vu la nouvelle remontée des cours du pétrole dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Une nouvelle ... Lire la suite
-
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, passage hautement stratégique du commerce de pétrole mondial, accélérant la flambée des cours. Désigné dimanche à la place de son père Ali Khamenei, tué au début ... Lire la suite
-
par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, la poursuite du conflit au Moyen-Orient pénalisant toujours les marchés d'actions tandis que les prix du pétrole restent élevés, oscillant autour de 100 dollars le baril. À Paris, le CAC ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer