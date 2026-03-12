 Aller au contenu principal
LVMH : Béatrice Goasglas nommée directrice générale de TAG Heuer
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 18:11

Stéphane Bianchi, directeur général adjoint du groupe LVMH et PDG de LVMH Montres & Joaillerie, annonce la nomination de Béatrice Goasglas en tant que directrice générale de TAG Heuer à compter 1er mai 2026.

Entrée chez TAG Heuer en 2018 en qualité de VP digital & client expérience, Béatrice Goasglas a ensuite été nommée managing director de TAG Heuer Asia Pacific, puis présidente TAG Heuer Americas à Miami.

Dans ses nouvelles fonctions, elle poursuivra la stratégie d'élévation et d'innovation de la Maison enclenchée depuis plusieurs années. Forte de sa connaissance de la Maison, de son histoire, elle pourra également s'appuyer sur les collections iconiques de la marque, ainsi que sur le partenariat stratégique avec la Formule 1.

Elle a débuté sa carrière en 2007 chez Sephora en tant que consultante chef de projet CRM. En septembre 2009, elle rejoint L'Oréal au poste de responsable e-marketing. Elle poursuit ensuite son parcours chez The Kooples, où elle occupe la fonction de directrice digital & customer de 2012 à février 2015. Elle intègre ensuite le groupe SMCP en février 2015 en tant que directrice marketing, digital & client, poste qu'elle occupe pendant plus de trois ans.

