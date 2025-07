LVMH: baisse de 22% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:00









(Zonebourse.com) - LVMH a publié des résultats en repli au premier semestre 2025 dans un contexte macroéconomique et géopolitique tendu. Le chiffre d'affaires s'établit à 39,8 MdsEUR, en baisse de 4 % par rapport à la même période en 2024.



Le résultat opérationnel courant chute de 15 % à 9 MdsEUR, avec une marge de 22,6 %.



Le résultat net part du groupe recule de 22 % à 5,7 MdsEUR, tandis que le BPA atteint 11,43 EUR contre 14,55 EUR un an plus tôt. En revanche, le free cash-flow d'exploitation progresse fortement à 4 MdsEUR, en hausse de 29 %.



Toutes les divisions sont globalement en recul à l'exception de la distribution sélective (+12 % de résultat opérationnel), portée par la bonne dynamique de Sephora. La Mode et Maroquinerie, premier contributeur aux bénéfices du groupe, voit son résultat opérationnel plonger de 18 %, un repli qui atteint même 33% pour la division Vins & Spiritueux en raison de la faiblesse persistante du marché du cognac. Le résultat opérationnel de Parfums & Cosmétiques recule de 4%, les Montres & Joaillerie de -13%.



Le groupe affiche néanmoins une bonne résistance de la demande locale, notamment en Europe et aux États-Unis.



Bernard Arnault, PDG de LVMH, souligne la ' solidité ' du groupe face aux incertitudes, et réaffirme sa ' vision à long terme ' et sa ' quête de qualité '. LVMH aborde la seconde moitié de l'année avec vigilance mais reste confiant dans sa capacité à maintenir son avance sur le marché du luxe.



Un acompte sur dividende de 5,50 EUR sera versé le 4 décembre 2025.





