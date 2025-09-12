 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LVMH aurait à coeur de renforcer la présence d'Armani dans le monde, dit Arnault
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 18:53

Le géant français du luxe LVMH LVMH.PA a déclaré vendredi qu'il était honoré d'être désigné comme un "acteur susceptible de nouer un partenariat" avec Armani dans le testament laissé par le créateur de la maison de couture italienne, Giorgio Armani.

"Si nous étions amenés à travailler ensemble dans le futur, LVMH aurait à coeur de renforcer encore sa présence et son leadership dans le monde entier", a dit le PDG de LVMH, Bernard Arnault, cité dans un communiqué.

Le testament, qui a été ouvert vendredi matin, demande aux aux héritiers d'Armani de vendre une première participation de 15% dans la maison de couture italienne au cours des 18 prochains mois, suivie d'une part supplémentaire de 30% à 54,9% à un stade ultérieur.

Le document précise que la priorité doit être donnée à LVMH, à la société de cosmétiques L'Oréal ou au fabricant de lunettes EssilorLuxottica.

(Tassilo Hummel, version française Tangi Salaün, édité par Benjamin Mallet)

