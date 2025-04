LVMH assure que des "plans de succession" existent pour ses dirigeants

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le numéro un mondial du luxe LVMH a assuré jeudi que "des plans de sucession" existaient pour sa direction, après avoir repoussé l'âge limite du PDG à 85 ans, permettant à Bernard Arnault, 76 ans, de rester plus longtemps à la tête du groupe.

"Les dits plans n'ont pas vocation à être révélés publiquement. Mais bien évidemment, ils existent tant dans des hypothèses de moyen terme qu'en cas d'événements soudains", a expliqué Stéphane Bianchi, directeur général adjoint du groupe, lors de l'assemblée générale des actrionnaires.

Il a souligné que "le conseil d'administration, et plus spécifiquement le comité durabilité et gouvernance (...) composé exclusivement d'administrateurs indépendants, débat tous les ans des plans de succession des dirigeants, y compris des mandataires sociaux".

Stéphane Bianchi a en outre rappelé que la société Agache, holding de la famille Arnault, "a été transformée en 2022 en sociétés en commandite par actions afin de pérenniser le contrôle familial du groupe et la vision à long terme".

"Sans entrer dans les détails ou révéler des informations qui n'ont pas à l'être, cette structure édicte des règles précises qui permettront de s'assurer à l'avenir d'un vote unique de l'actionnaire de contrôle sur tous les sujets relevant de sa compétence", a-t-il ajouté.

Lors de l'assemblée générale, les actionnaires ont voté massivement (à 99,18%) en faveur de la modification des statuts du groupe "afin d'harmoniser les limites d’âge du président du conseil d'administration et du directeur général" pour les porter à 85 ans.

"On a échappé au pire, j'ai un ami qui m'avait suggéré de mettre 100 ans, lui-même n'en est pas loin", a plaisanté Bernard Arnault jeudi.

La famille Arnault possède 49% du capital de LVMH et 64,81% des droits de votes.