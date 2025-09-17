LVMH annonce plusieurs nominations au sein de Moët Hennessy
Il succède à Jean-Marc Gallot qui quitte le groupe LVMH et dont la nomination comme Directeur Général sera proposée au prochain Conseil d'administration du Paris Football Club.
Laure Baume est nommée Présidente EMEA de Moët Hennessy, à compter du 1er octobre 2025, et sera rattachée à Alexandre Arnault.
En attendant l'annonce de son successeur et pour assurer une transition efficace, elle continuera d'exercer ses fonctions actuelles de Directrice Générale de Moët Hennessy France.
Thomas Mulliez a rejoint Moët Hennessy en 2020 en tant que Directeur Général de la région Amérique latine et Caraïbes. En 2023, Il a été nommé Président EMEA, et en 2025, il est devenu membre du COMEX de Moët Hennessy.
Laure Baume a commencé son parcours professionnel chez Moët Hennessy en 2018, en tant que Directrice de la Clientèle. En 2021, elle a été nommée Directrice Générale de MHD France, menant la transition vers Moët Hennessy France.
