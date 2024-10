LVMH : Agache négocie l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Paris FC

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sous réserve de finalisation de la documentation juridique, ce projet demeure soumis aux instances représentatives du personnel du Paris FC et à l'approbation de la commission de contrôle des clubs professionnels de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG).

Fort de ses expériences dans le sport de haut niveau et notamment dans le football en Allemagne, au Brésil ou aux Etats-Unis, Red Bull interviendra principalement dans la dimension sportive dans un rôle de conseil : renforcer la détection des jeunes talents pouvant rejoindre le centre de formation, cibler les meilleurs profils capables de renforcer la compétitivité des équipes premières hommes et femmes du Paris FC.

Agache, conseillée par Red Bull (société autrichienne qui commercialise des boissons énergisantes), entend ainsi contribuer au rayonnement des valeurs uniques du club et lui offrir les moyens nécessaires pour poursuivre son développement économique, citoyen et sportif.

(AOF) - Agache, holding contrôlée par la famille Arnault propriétaire de LVMH, entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Paris FC, club de football professionnel. "Le Paris FC va écrire une nouvelle page de sa riche histoire avec la famille Arnault et Red Bull qui est également entré en négociations pour l'acquisition d'une participation minoritaire", indique Agache dans un communiqué.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.