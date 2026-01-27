LVMH a porté sa participation dans Loro Piana à 94%

LVMH LVMH.PA a indiqué mardi avoir porté sa participation dans Loro Piana à 94% le 31 juillet dernier après l'acquisition pour 1 milliard d'euros de 9% de parts supplémentaires auprès des actionnaires minoritaires.

LVMH avait acquis 80% de l'entreprise italienne en juillet 2013, laissant 20% à la famille italienne qui a fondé l'entreprise. Cette dernière a cédé 5% supplémentaires à LVMH en 2017.

Cette participation portée à 94% a été annoncée dans des documents financiers publiés mardi à l'occasion des résultats annuels du groupe.

