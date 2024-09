Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: +7% à 660E, près de +150MdsE de capi grâce à la Chine information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 10:09









(CercleFinance.com) - Un nouveau volet du plan de relance chinois fait exploser à la hausse les bourses asiatiques puis le secteur du 'luxe' dans son ensemble (+6%) et LVMH s'impose en tête du peloton avec un gain de près de +7% à 660E, soit près de +150MdsE de capitalisation.

Le titre pulvérise la résistance oblique baissière des 645E... avec le comblement du 'gap' des 670E du 3 septembre en ligne de mire.





Valeurs associées LVMH 659,00 EUR Euronext Paris +6,72%