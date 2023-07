Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: 1,79 million d'actions rachetées par un PSI information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - LVMH indique que, dans le cadre du mandat confié le 1er mars dernier à un prestataire de services d'investissement (PSI) et qui a pris fin le 20 juillet, 1.791.189 actions LVMH ont été acquises. Comme annoncé précédemment, les titres ainsi achetés seront annulés.



Le numéro un mondial du luxe rappelle que ce mandat, qui s'inscrivait dans le cadre de son programme de rachat d'actions, portait sur l'acquisition de ses propres titres pour un montant de 1,5 milliard d'euros.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris 0.00%