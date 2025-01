LuxFLAG labellise dix nouveaux fonds

Au quatrième trimestre 2024, Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) a labellisé dix nouveaux produits d’investissement, portant à 261 le nombre total de produits financiers labellisés par l’association luxembourgeoise. Cela correspond à 134 milliards d’euros d’actifs à fin 2024.

Le label LuxFLAG est un outil à la disposition des gestionnaires d’actifs qui sert à mettre en valeur le respect de critères durables, ESG et d’impact par leurs produits d’investissement.

Les nouveaux produits labellisés sont BDL Transitions, de BDL Capital Management?; BlueOrchard Latin America and the Caribbean Gender, Diversity and Inclusion Fund S.C.A, Sicav-RAIF de Schroders?; Federal Focus – Human, Schelcher Euro High Yield et Schelcher Short Term d’Arkéa Asset Management?; Improving Europeans Models SRI de Montpensier Finance; SG Tikehau Dette Privée, Tikehau Direct Lending VI et Tikehau Financement Decarbonation chez Tikehau.

Le fonds Autofocus France Developpement Avril 2025, chez Arkéa AM, a obtenu AFS ESG.

Les Labels LuxFLAG sont attribués pour une période de trois ans et peuvent être renouvelés à l’expiration du terme.

