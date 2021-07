Luxe : que faire de vos actions avant les résultats du premier semestre 2021

Les valeurs du luxe atteignent des sommets grâce à l'Asie. (© DR)

Kering, LVMH et Hermès publieront leurs résultats semestriels la semaine prochaine. En Bourse, les valorisations de ces leaders mondiaux du luxe atteignent déjà des sommets. Notre point de vue.

À la lumière des chiffres d'activité publiés le 16 juillet dernier par Richemont, les investisseurs n'ont pas vraiment de raison de s'inquiéter au sujet de la dynamique de croissance du secteur du luxe.

En effet, la maison-mère de Cartier et de Van Cleef & Arpel a vu ses ventes progresser de 129% à données comparables au deuxième trimestre. Entre avril et juin, les ventes de joaillerie et de montres de Richemont ont grimpé à un rythme supérieur à 140%. De quoi rattraper le retard accumulé en 2020 à cause des restrictions sanitaires.

Un chiffre d'affaires boosté par l'international

Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe affiche un gain de 22% à taux de change constants par rapport à la même période de 2019. Cependant, il faut noter que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne.

Si l'Amérique, la Chine, la Corée du Sud et le Moyen-Orient présentent des taux de croissance impressionnants, en revanche l'Europe (-15%) et le Japon (-14%) sont toujours en retraits par rapport à 2019, plombés par la chute des achats effectués par les touristes. Le Japon a aussi été pénalisé par la reprise des mesures de protections sanitaires.

Dans ce contexte, les trois représentants français du luxe ne devraient pas décevoir les investisseurs lors de la publication de leurs résultats semestriels. LVMH dévoilera ses comptes le 26 juillet, Kering le 27,