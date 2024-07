Luxe: confronté au ralentissement de la demande, LVMH voit son bénéfice baisser au premier semestre

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Après des années fastes post-Covid, le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mardi une baisse de 14% de son bénéfice net au premier semestre, à 7,26 milliards d'euros, "dans un climat d'incertitudes économiques et géopolitiques" et en raison d'un marché chinois en berne.

Le groupe de Bernard Arnault, partenaire des Jeux olympiques, a vu ses ventes reculer de 1% à 41,677 milliards d'euros. Un niveau inférieur aux prévisions établies par les analystes de Bloomberg et Factset, qui tablaient respectivement sur 42,13 et 42,3 milliards d'euros.

"LVMH ralentit dans un contexte de modération de la demande de luxe", analyse Luca Solca de la banque Bernstein.

Le fabricant des sacs Louis Vuitton, des robes Dior ou des chaussures Berluti pâtit notamment d'un recul de 2% des ventes de la division phare du groupe, la Mode et Maroquinerie, à 20,77 milliards d'euros et d'une chute de 6% du résultat d'exploitation de cette division.

Pour autant, la mode et maroquinerie continue d'afficher une rentabilité extrêmement élevée (marge de 38,8%). A l'échelle de l'ensemble du groupe, la marge opérationnelle est de 25,5% sur le semestre, inférieure au premier semestre 2023 (27,4%).

Les ventes des montres et joaillerie (Hublot, TAG Heuer, Chaumet...) reculent de 5% à 5,15 milliards d'euros. LVMH rappelle avoir acquis récemment L'Epée 1839, une manufacture suisse dédiée à l'horlogerie haut de gamme. Une semaine avant la publication des résultats, le groupe avait annoncé des changements à la tête de Hublot et TAG Heuer dans la division, dirigée depuis janvier par Frédéric Arnault, un des fils de Bernard Arnault.

Du côté des vins et spiritueux, pénalisés par une faible demande de cognac en Chine et une "normalisation" de la demande de champagne, les ventes chutent de 12% à 2,8 milliards d'euros.

Les parfums et cosmétiques (J'adore, Miss Dior, Sauvage...) voient leurs ventes progresser de 3%, franchissant le seuil des 4 milliards d'euros.

De son côté, la chaîne de magasins de beauté Sephora tire les ventes de la division Distribution sélective, en hausse de 3% à 8,6 milliards d'euros, alors que les performances des galeries commerçantes dans les aéroports (DFS) n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-Covid.

- "Honte du luxe" en Chine -

Géographiquement, les ventes de LVMH ont baissé à données comparables, de 10% sur le semestre en Asie (hors Japon) et même de 14% sur le deuxième trimestre. Sur le semestre, elles se portent mieux aux Etats-Unis (+2%) et en Europe (+3%), et bondissent même de 14% au Japon, bénéficiant d'une dépréciation du yen et des voyages des Chinois.

Comme ses concurrents, LVMH doit faire face à un ralentissement de la consommation en Chine, un des principaux marchés du luxe. Le géant asiatique est en proie à une crise inédite de son vaste secteur immobilier et à une consommation toujours faible.

Ces incertitudes économiques "sapent la confiance des consommateurs de la classe moyenne et conduisent à un comportement de +honte du luxe+ semblable à celui que l'on a pu observer en Amérique au cours de la crise financière de 2008-2009", estimait Bain and Company en juin dans une étude pour Altagamma.

La semaine dernière, le concurrent Richemont, propriétaire de Cartier, avait annoncé un repli de 1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice décalé, plombé par une baisse drastique des ventes en Chine (-27%).

L'anglais Burberry a, lui, vu son bénéfice annuel chuter lors de son exercice décalé 2023-2024, et ses ventes s'effondrer de 19% en Chine au quatrième trimestre.