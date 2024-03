Lupus Alpha : les actions dans la défense et l’armement doivent rester envisageables

(AOF) - "Il est important que les investisseurs aient la possibilité de se positionner" sur le secteur de la défense, affirme Götz Albert, directeur associé et directeur des investissements du fonds allemand Lupus Ampha. "Dans un portefeuille d'actions non contraint et diversifié", il estime que "les actions dans la défense et l’armement doivent rester envisageables". "Une politique de dissuasion efficace grâce à l'armement et à la prévention de la guerre" est "une condition sine qua non pour que nous puissions atteindre nos objectifs climatiques", souligne-t-il.

Götz Albert précise qu'"une guerre est extraordinairement dommageable pour l'environnement, l'empreinte carbone est énorme". "Outre les émissions directes - il n'y a pas de chars, d'avions ou de navires de guerre fonctionnant à l'électricité – les émissions indirectes sont phénoménales, car les infrastructures et les bâtiments détruits doivent être reconstruits", détaille-t-il.