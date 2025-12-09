Lunettes intelligentes : EssilorLuxottica, le regard rivé sur son rival Google

(AOF) - EssilorLuxottica (-4,45% à 289,70 euros) signe la plus forte baisse du CAC 40. Le titre du lunettier franco-italien se replie face à la concurrence de Google sur la fabrication de lunettes dotées d'intelligence artificielle. Connu pour la création de son fameux moteur de recherche sur Internet, Google travaille sur deux modèles de lunettes intelligentes pour concurrencer ceux de Meta qui collabore avec EssilorLuxottica sur ce marché. "Les premières lunettes arriveront l'année prochaine", a précisé sur un blog l'entreprise américaine de services technologiques, filiale d'Alphabet.

"Premièrement, il y a les lunettes IA conçues pour une assistance sans écran, qui utilisent des haut-parleurs, des microphones et des caméras intégrés pour vous permettre de discuter naturellement avec Gemini, prendre des photos et obtenir de l'aide. Et ensuite, il y a les lunettes IA à affichage, qui ajoutent un écran intégré dans les verres qui vous montre de manière privée des informations utiles, au moment précis où vous en avez besoin, comme la navigation étape par étape ou les sous-titres de traduction".

Après un premier échec avec ses Google Glass lancées en 2013, dont la commercialisation s'est arrêtée en 2015 (des lunettes comportant un écran situé sur le côté supérieur de l'un des verres), Google retente sa chance sur ce marché des lunettes connectées.

En septembre dernier, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont dévoilé la nouvelle génération de lunettes avec IA : Oakley Meta Vanguard, Ray-Ban Meta (Gen 2) et Meta Ray-Ban Display.

Oakley Meta Vanguard : une gamme de lunettes avec IA inaugurant une nouvelle ère, celle de l'Athletic Intelligence. Disponibles en quatre couleurs, les lunettes Oakley Meta Vanguard combinent les verres PRIZM, emblématiques de la marque, à une puissante caméra ultra-large de 12 megapixels (champ de vision de 122°) et à des haut-parleurs haut-rendement à oreille libre et réduction avancée du bruit.

Les lunettes Ray-Ban Meta (Gen 2) offrent une autonomie de batterie plus longue (jusqu'à huit heures), une caméra ultra-large de 12 megapixels permettant de réaliser des vidéos ultra-HD 3K de haute qualité avec précision et clarté, ainsi qu'un choix plus vaste de styles et de couleurs.

Meta Ray-Ban Display sont des lunettes dotées d'un écran couleur intégré dans le verre droit, qui affiche discrètement les messages entrants, les aperçus de photos, les appels vidéo et les indications visuelles générées par IA.

Avant le lancement de ces modèles, EssilorLuxottica et Meta avaient présenté à l'automne 2023, la dernière génération de lunettes Ray-Ban Meta. Celles-ci intégraient une technologie avancée intégrée aux montures emblématiques de Ray-Ban (fabricant de lunettes de soleil et de lunettes de vue d'origine américaine et marque appartenant à EssilorLuxottica). "Elles donnent aux consommateurs des "super pouvoirs", tels que la possibilité de passer des appels téléphoniques, de capturer et de partager des photos et des vidéos, d'écouter de la musique, ainsi que de diffuser du contenu en direct", affirmait le lunettier franco-italien.

EssilorLuxottica/Meta : partenariat prolongé

En septembre 2024, EssilorLuxottica et Meta officialisaient l'extension de partenariat de long terme initié en 2019. Les deux entités annonçaient leur volonté de collaborer jusqu'au cours de la prochaine décennie pour développer plusieurs générations de lunettes intelligentes.

En octobre dernier, EssilorLuxottica avait dévoilé un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 supérieur aux attentes des analystes. Il s'agit du "meilleur trimestre depuis la création du groupe ", avaient alors déclaré Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué de la société. Sa croissance s'est accélérée sur cette période grâce à l'IA et les lunettes intelligentes comme le soulignaient les deux dirigeants : "avec les contributions remarquables d'EMEA et de l'Amérique du Nord, et grâce à l'essor des wearables (les lunettes d'IA développées avec Meta) et la forte dynamique de la santé visuelle et des lunettes de soleil, ces résultats attestent de l'efficacité de notre stratégie".

Au sujet de ce partenariat, d'après des informations rapportées par Reuters, Meta détient au moins 3% du capital d'EssilorLuxottica, a déclaré mardi un administrateur du groupe européen.