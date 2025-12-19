Lundin Mining vend la mine de nickel-cuivre Eagle à Talon Metals pour environ 84 millions de dollars

La société minière canadienne Lundin Mining LUN.TO a annoncé jeudi son intention de vendre sa mine de nickel-cuivre Eagle et l'usine Humboldt à Talon Metals

TLO.TO en échange d'actions, créant ainsi une société américaine de nickel-cuivre à part entière.

En vertu de l'accord, Lundin transférera sa filiale américaine, qui possède la mine Eagle dans le Michigan, à Talon en échange d'environ 275 millions d'actions Talon, évaluées à environ 83,7 millions de dollars sur la base des prix récents.

La transaction permettra à Lundin de détenir environ 20 % de Talon sur une base non diluée.

Eagle est actuellement la seule mine de nickel primaire en exploitation aux États-Unis. Depuis le début de l'exploitation, la mine a produit plus de 194 000 tonnes de nickel et 185 000 tonnes de cuivre, générant plus de 3,2 milliards de dollars de recettes au troisième trimestre 2025, a déclaré Lundin.

À l'issue de la transaction, Talon sera en mesure de traiter des minéraux essentiels dans plusieurs installations aux États-Unis, en exploitant l'usine de Humboldt dans le Michigan et en planifiant une future installation de traitement à Beulah, dans le Dakota du Nord.

À l'issue de la transaction, le conseil d'administration de Talon passera à dix administrateurs, dont deux nommés par Lundin. Darby Stacey, actuellement directeur général de la mine Eagle et de l'usine de Humboldt, deviendra directeur général et administrateur de Talon.

Lundin a déclaré que la transaction lui permettait de rationaliser davantage son portefeuille et de se concentrer sur ses grandes exploitations de cuivre au Brésil et au Chili, tout en conservant une exposition à un potentiel de hausse grâce aux actifs d'exploration de Talon, notamment le projet de nickel Tamarack dans le Minnesota.

La transaction devrait être finalisée au début du mois de janvier 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Une fois la transaction achevée, la production d'Eagle ne sera plus incluse dans les prévisions de production de Lundin Mining.