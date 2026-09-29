Lundbeck manifesterait son intérêt pour le rachat de Xeris, selon Bloomberg News

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Le laboratoire pharmaceutique danois H Lundbeck A/S a manifesté son intérêt pour le rachat de la société Xeris Biopharma XERS.O , basée à Chicago , a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, Lundbeck travaille avec des conseillers pour étudier la possibilité d'un rachat de Xeris. Lundbeck et Xeris n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Xeris développe des traitements pour toute une série de maladies, en se concentrant sur les troubles endocriniens et les affections neuromusculaires rares. La société commercialise trois médicaments: Recorlev, Gvoke et Keveyis.

En août, Xeris a annoncé un chiffre d’affaires de 91 millions de dollars au deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour le Recorlev, utilisé pour traiter les taux élevés de cortisol, l’hormone du stress, chez les adultes atteints du syndrome de Cushing, un trouble hormonal. Le laboratoire pharmaceutique affichait une capitalisation boursière de 1,79 milliard de dollars à la dernière clôture.

Lundbeck se concentre sur le développement de traitements destinés aux troubles psychiatriques et neurologiques, notamment la dépression, la psychose, la migraine et l’épilepsie.

Les deux principaux produits de la société sont le Rexulti, un antipsychotique sous forme de comprimés, et le Vyepti, un médicament administré par perfusion qui aide à prévenir les migraines.

Le mois dernier, Lundbeck a annoncé des ventes du deuxième trimestre supérieures aux prévisions et a déclaré ne pas prévoir de ralentissement de la demande pour ses deux principaux médicaments en croissance.