Lundbeck manifesterait son intérêt pour le rachat de Xeris, selon Bloomberg News

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Le laboratoire pharmaceutique danois H Lundbeck A/S a manifesté son intérêt pour le rachat de Xeris Biopharma XERS.O , a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.