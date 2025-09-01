 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 727,84
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lunate prend une participation minoritaire dans Brevan Howard
information fournie par Agefi Asset Management  01/09/2025 à 08:00

Le gestionnaire d’investissements alternatifs d’Abu Dhabi, Lunate, va acquérir une participation minoritaire dans le hedge fund Brevan Howard, ont annoncé mardi les deux sociétés dans un communiqué. La taille et le prix de cette participation sont restés confidentiels.

En vertu d’un « partenariat stratégique de long terme », les deux sociétés vont créer une plateforme d’investissement basée à Abu Dhabi avec un engagement initial de 2 milliards de dollars de la part de Lunate. Des capitaux supplémentaires seront levés auprès d’investisseurs locaux et internationaux « au fil du temps ».

Nouveaux fonds

Dans ce cadre, de nouveaux fonds exclusifs seront lancés. Ces fonds s’appuieront sur les stratégies et capacités d’investissement existantes de Brevan Howard, dont les actifs digitaux et la macro.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de Brevan Howard, qui gère 34 milliards de dollars d’actifs, au Moyen-Orient. La société a installé un bureau régional à Abu Dhabi en 2023, devenu son principal bureau en termes d’actifs gérés.

Pour Lunate, qui gère 110 milliards de dollars d’encours, cet investissement reflète son expansion dans les hedge funds. Il s’agit aussi du dernier investissement en date dans la gestion d’actifs réalisé par Abu Dhabi, devenu ces dernières années un pôle d’attraction pour ce secteur.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse aux médias au siège de la BCE à Francfort
    BCE-Le système bancaire français est bien capitalisé, dit Lagarde
    information fournie par Reuters 01.09.2025 09:24 

    PARIS (Reuters) -Le système bancaire français est bien capitalisé et n'est pas la source de risque actuel, a déclaré lundi Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Je pense que le système bancaire français est un système qui est bien ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe en hausse avant un mois de septembre chargé
    information fournie par Reuters 01.09.2025 09:24 

    PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes évoluent en hausse lundi à l'ouverture malgré la situation politique en France et les craintes autour de l'indépendance de la Fed. À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,31% à 7.727,59 points vers 07h16 GMT. Le Dax ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 01.09.2025 09:10 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Le marché automobile en très léger rebond en août en France, l'électrique progresse chez les particuliers
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2025 09:09 

    Les ventes de voitures neuves en France ont progressé de 2,18% en août, à 87.500 immatriculations, soutenues notamment par l'électrique chez les particuliers, mais ce rebond est loin de compenser l'anémie du marché depuis le début de l'année. De janvier à août, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank