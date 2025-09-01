Lunate prend une participation minoritaire dans Brevan Howard

Le gestionnaire d’investissements alternatifs d’Abu Dhabi, Lunate, va acquérir une participation minoritaire dans le hedge fund Brevan Howard, ont annoncé mardi les deux sociétés dans un communiqué. La taille et le prix de cette participation sont restés confidentiels.

En vertu d’un « partenariat stratégique de long terme », les deux sociétés vont créer une plateforme d’investissement basée à Abu Dhabi avec un engagement initial de 2 milliards de dollars de la part de Lunate. Des capitaux supplémentaires seront levés auprès d’investisseurs locaux et internationaux « au fil du temps ».

Nouveaux fonds

Dans ce cadre, de nouveaux fonds exclusifs seront lancés. Ces fonds s’appuieront sur les stratégies et capacités d’investissement existantes de Brevan Howard, dont les actifs digitaux et la macro.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de Brevan Howard, qui gère 34 milliards de dollars d’actifs, au Moyen-Orient. La société a installé un bureau régional à Abu Dhabi en 2023, devenu son principal bureau en termes d’actifs gérés.

Pour Lunate, qui gère 110 milliards de dollars d’encours, cet investissement reflète son expansion dans les hedge funds. Il s’agit aussi du dernier investissement en date dans la gestion d’actifs réalisé par Abu Dhabi, devenu ces dernières années un pôle d’attraction pour ce secteur.

