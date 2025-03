Lumyna Investments lance une nouvelle stratégie directionnelle long/short en actions mondiales

"Depuis sa création en 2000, le processus MW TOPS repose sur le principe selon lequel l'alpha réside dans l'expertise, l'information et la capacité d'analyse de la communauté des sell-side", explique Lumyna Investments.

(AOF) - Lumyna Investments, société spécialisée de Generali Investments, a annoncé le lancement du fonds Lumyna - MW TOPS Global Titans Ucits, une nouvelle stratégie directionnelle long/short en actions mondiales. La stratégie, qui s'appuie s’appuie sur le processus exclusif MW TOPS de Marshall Wace, est axée sur un portefeuille concentré d'actions liquides de grandes et très grandes capitalisations. Le biais directionnel de la stratégie se traduit par une exposition nette longue comprise entre +30 % et +70 %.

