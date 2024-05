Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lumibird: un produit lancé pour la sécheresse oculaire information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - Lumibird annonce le lancement par Lumibird Medical du C.DIAG, une plateforme d'aide au diagnostic de la sécheresse oculaire de nouvelle génération intégrant l'IA. Ce lancement, à l'échelle européenne, fait suite au marquage CE certifié par le LNE-GMED du 30 avril.



Ce produit intègre l'offre C.SUITE qui couvre le diagnostic, le traitement et l'éducation des patients à la sécheresse oculaire et positionne Lumibird Medical comme un acteur unique sur un marché estimé à 6,4 milliards de dollars en 2024.



'Sur le marché mondial de la sécheresse oculaire, la part dédiée aux dispositifs médicaux connait la plus forte croissance avec une augmentation estimée à plus de 20% d'ici 2026' souligne Delphine Southon, chef de produit de la gamme sécheresse oculaire.





