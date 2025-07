Lumibird signe des contrats majeurs sur ses télémetres OdiPro pour les plateformes CV90 en Suède et au Danemark

Le groupe Lumibird (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a remporté deux contrats majeurs auprès de Saab AB pour la fourniture de ses télémètres laser avancés OdiPro aux forces armées suédoises et danoises. D'une valeur d'environ 10 millions d'euros, ces contrats couvrent des livraisons prévues entre 2025 et 2029.

Les systèmes OdiPro seront intégrés au système de contrôle de tir UTAAS de Saab sur les véhicules de combat d'infanterie CV90 de BAE Systems Hägglunds, améliorant ainsi considérablement les capacités de ciblage de précision pour ces unités de première ligne.



Ce dernier succès fait suite à des contrats récents visant à équiper la République tchèque et la Slovaquie, consolidant ainsi la position d'OdiPro en tant que norme européenne de référence pour les télémètres laser destinés aux véhicules de combat. Avec ces nouvelles commandes, plus de 1 000 unités OdiPro et leurs variantes seront bientôt déployées dans neuf pays européens, reflétant la demande croissante de solutions photoniques souveraines.

« Nous sommes honorés que Saab et ses clients continuent de faire confiance à Lumibird », a déclaré Carina Harnesk, PDG de Lumibird Photonics Sweden. « Cette nouvelle étape renforce notre partenariat stratégique avec Saab et souligne notre rôle croissant au sein de l'écosystème européen de la défense.