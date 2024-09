LUMIBIRD : RESULTATS SEMESTRIELS 2024 EN CROISSANCE SUR LA BRANCHE MEDICAL, EN RETRAIT SUR LA BRANCHE PHOTONIQUE

• EBITDA en données publiées à 10,9 M€, vs 13,8 M€ au S1 2023

o Division Médical : augmentation de l’EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, à 17,6% (vs 15,4% au S1 2023)

o Division Photonique : recul de l’EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, à 4,3% (vs 12,9% au S1 2023) et à 7,9% hors Convergent

• Lumibird anticipe pour 2024 une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 5% et un EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, supérieur à 16%

• Objectifs à 3 ans du plan 2024-2026 maintenus

Le groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, publie au 1er semestre 2024 des résultats en retrait, sous l’effet d’une baisse de la rentabilité de la division Photonique, principalement dû à un niveau d’activité plus faible qu’attendu, à un mix produit défavorable impactant le pourcentage de marge brute et à l’intégration de l’activité Convergent, déficitaire sur la période. La division Médical a significativement amélioré sa rentabilité par l’augmentation du pourcentage de marge brute et par la maîtrise des coûts opérationnels. Lumibird anticipe pour l’ensemble de l’année 2024 une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 5% et un EBITDA, en pourcentage du chiffre d’affaires, supérieur à 16%.