LUMIBIRD / RESULTATS S1 : HAUSSE DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT DANS UN CONTEXTE DE CRISE

Lannion, le 22/09/2020 - 17h45



RESULTATS S1 : HAUSSE DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT DANS UN CONTEXTE DE CRISE

o Progression du ROC de 9,7% à 2,9 M€

o Forte hausse des marges sur la division Laser



Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, publie pour le 1er semestre un résultat opérationnel courant en amélioration. Cette performance s'explique par la résistance de l'activité (CA -11,5%) dans un contexte de récession mondiale, une forte augmentation de la marge brute - en particulier pour la division Laser - et un strict contrôle des charges externes. Hors charge de 3,8 M€ liée à la fraude aux moyens de paiement subie par la filiale Halo-Photonics, le résultat opérationnel se serait élevé à 1,8 M€. Renforcé par ses dernières croissances externes et en particulier celle d'Ellex, le Groupe est aujourd'hui pleinement opérationnel sur l'ensemble de ses activités et à même de répondre à la demande de ses marchés qui reste intacte par rapport à la situation d'avant crise. De nouveaux objectifs stratégiques à moyen-terme seront communiqués au marché avant la fin de l'année.