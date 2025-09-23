LUMIBIRD : RESULTATS S1 2025 EN FORTE CROISSANCE SUR LES DEUX DIVISIONS

EBITDA [1] Groupe à 20,2 M€ (+85%), soit 18,9% du chiffre d'affaires

Division Médical : EBITDA à 12,1 M€, soit 21,8% du chiffre d'affaires (vs 17,6% au S1 2024)

Division Photonique : EBITDA à 8,1 M€, soit 15,8% du chiffre d'affaires (vs 4,3% au S1 2024)

Le groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, publie au 1 er semestre 2025 des résultats en forte amélioration, sous l'effet combiné pour chacune des deux divisions d'une croissance robuste, d'une amélioration du taux de marge brute et de coûts opérationnels contenus. Ces derniers sont en baisse de -2,2% pour la division Photonique et en hausse de 6,3% pour la division Médical, du fait du renforcement de l'organisation commerciale.

Extrait des états financiers consolidés semestriels condensés arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 23 septembre 2025

au 30 juin (en M€) S1 2024 S1 2025 Variation Valeur % Chiffre d'affaires 98,0 106,8 +8,8 +9,0% EBITDA 1 10,9 20,2 +9,3 +85% % CA 11,2% 18,9% Résultat opérationnel courant 1,6 9,6 +8,0 +491% % CA 1,7% 9,0% Résultat opérationnel 2,2 9,1 +6,9 +312% Résultat net (0,1) 4,9 +5,0 -

Chiffre d'affaires S1 2025 en hausse de 9,0% à 106,8 M€

Au 1 er semestre 2025, les deux divisions ont enregistré une croissance robuste avec +8,6% pour la division Photonique et +9,4% pour la division Médical.

La croissance de la division Photonique reste tirée par les activités Défense / Spatial mais est ponctuellement ralentie par les activités ETS et le cadençage des commandes et livraisons pour les activités Medtech.

reste tirée par les activités Défense / Spatial mais est ponctuellement ralentie par les activités ETS et le cadençage des commandes et livraisons pour les activités Medtech. La dynamique de la division Médical est notamment tirée par l'impact de l'organisation commerciale mise en place et l'obtention des autorisations de mise sur les marchés attendues depuis plusieurs trimestres.

D'un point de vue géographique, la croissance en Europe de la division Photonique est portée par la dynamique des activités Défense/Spatial. La croissance sur la zone Amériques reste soutenue par l'intégration de la gamme de lasers Continuum et par des ventes en Défense / Spatial. Les ventes de la zone Asie-Pacifique restent impactées par l'incertitude sur l'impact des droits de douane sur les produits fabriqués aux USA.

La croissance de la division Médical reste principalement tirée par la performance de ses activités directes au Japon, Australie et États-Unis.

Redressement des résultats en Photonique, accélération en Médical

Synthèse des résultats par division

En M€ Photonique Médical S1 2024 S1 2025 Var (%) S1 2024 S1 2025 Var (%) Chiffre d'affaires 47,2 51,3 +8,6% 50,8 55,6 +9,4% Marge brute 28,3 33,8 +19,4% 31,2 35,8 +14,7% % 59,9% 65,9% 61,4% 64,4% EBITDA 2,0 8,1 +305% 8,9 12,1 +36,0% % 4,3% 15,8% 17,6% 21,8%

La croissance du chiffre d'affaires s'accompagne pour les deux divisions d'une amélioration du taux de marge brute, ce qui a pour effet une augmentation de 17,0% de la marge brute, à 69,6 M€ vs 59,5 M€ au S1 2024.

Les charges opérationnelles sont maîtrisées : en baisse de 2,2% pour la division Photonique et en hausse modérée de 6,3% pour la division Médical, au regard de la croissance du chiffre d'affaires.

Sous ces deux effets combinés (hausse de la marge brute et maîtrise des charges opérationnelles), l'EBITDA du 1 er semestre 2025 s'affiche en forte hausse, à la fois en valeur (+85% à 20,2 M€) et en pourcentage du chiffre d'affaires (18,9% contre 11,2% au S1 2024). Le Groupe retrouve ainsi une marge d'EBITDA plus représentative de sa rentabilité structurelle.

L'EBITDA publié est retraité en application des normes IFRS, des frais de développement activés et le ROC, des dotations liées à l'activation des projets

Sur le semestre, les dépenses directes engagées sur les projets de développement, qu'ils soient autofinancés, subventionnés ou éligibles au CIR, s'élèvent à 11,5 M€ (contre 11,1 M€ sur le 1 er semestre 2024). La part activée, en investissements, sur la période (et neutralisée de l'EBITDA) s'élève à 5,4 M€ (6,1 M€ un an plus tôt) ;

semestre 2024). La part activée, en investissements, sur la période (et neutralisée de l'EBITDA) s'élève à 5,4 M€ (6,1 M€ un an plus tôt) ; Les dotations aux amortissements des investissements de R&D (comptabilisées en ROC) s'élèvent à 4,6 M€ (4,1 M€ un an plus tôt).

Le résultat opérationnel courant du semestre est en forte progression (+491%), à 9,6 M€ contre 1,6 M€ au S1 2024. Les dotations aux amortissements augmentent de 1,5 M€, à 10,3 M€, principalement sur les investissements de R&D, en lien avec la politique d'innovation du Groupe.

La croissance du résultat opérationnel est légèrement moindre (+312% à 9,1 M€), principalement du fait de l'indemnité d'éviction du site des Ulis qui avait contribué positivement de 1 M€ au S1 2024.

Après un résultat financier de -2,7 M€ (vs -2,2 M€ au S1 2024), dont l'évolution est liée à des effets de change non-cash sur les comptes intra-groupe, et des impôts à -1,5 M€ (vs -0,1 M€ au S1 2024), le résultat net ressort à 4,9 M€ contre -0,1 M€ au 1 er semestre 2024.

Flux de trésorerie : position de cash stable

En M€ 30/06/2024 30/06/2025 Flux de trésorerie générés par l'activité 14,8 7,7 Dont MBA avant impôts et frais financiers 11,2 19,6 Dont variation du BFR 5,3 (10,3) Dont impôts décaissés (1,8) (1,7) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (9,0) (7,8) Dont Investissements industriels [1] (9,0) (7,8) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 1,9 0,7 Dont augmentation de capital - - Dont nouveaux financements nets 10,0 9,1 Dont service de la dette (7,2) (8,5) Dont autres variations (0,9) 0,2 Incidence des variations de change n/s (0,5) VARIATION DE TRESORERIE [2] 7,7 0,1

Les flux générés par l'activité intègrent une augmentation du besoin en fonds de roulement, en grande partie liée à la hausse des stocks de la division Photonique, plus particulièrement sur les contrats de Défense et pour l'activité Continuum dont les actifs ont été intégrés. Les flux d'investissements, désormais normalisés après 3 années d'investissements stratégiques, sont couverts par les flux d'activités et traduisent principalement la poursuite des investissements de R&D.

Les flux de financement traduisent les tirages de dette long-terme (10 ans) pour financer les Capex et parallèlement les remboursements et intérêts liés au service de la dette.

Situation bilantielle

Extrait du bilan consolidé (en M€) 31/12/2024 30/06/2025 Goodwill 72,1 70,2 Actifs non courants (hors Goodwill) 149,0 143,8 Actifs courants (hors trésorerie) 137,6 150,6 Trésorerie et équivalent de trésorerie 71,1 71,3 TOTAL ACTIF 429,8 435,9 Fonds propres (y.c. intérêts minoritaires) 198,0 196,0 Passifs financiers [3] non courants 148,0 150,4 Autres Passifs non courants 4,3 4,3 Passifs financiers courants 19,0 21,2 Passifs courants 60,5 63,9 TOTAL PASSIF 429,8 435,9

L'évolution du Goodwill est exclusivement liée aux variations de change sur les goodwill en devises étrangères.

Les capitaux propres restent solides, à 196,0 M€ et compte tenu d'une dette financière nette de 94,6 M€, le gearing s'établit à 48,2%.

Perspectives

En cette fin de 3 e trimestre, le carnet de commandes reste bien rempli, notamment sur les activités Défense/Spatial et Medtech. La marge brute pourrait toutefois reculer légèrement au 2 e semestre pour les deux divisions, du fait de l'évolution du mix produits.

Portée par des marchés dynamiques et des capacités industrielles renforcées grâce à un ambitieux programme d'investissement mené ces dernières années, Lumibird prévoit une poursuite soutenue de la croissance de ses activités.

Pour rappel, Lumibird ne formule plus d'objectifs financiers (chiffre d'affaires et marge d'EBITDA).

Prochaine information : publication du chiffre d'affaires T3 2025, le 27/10/2025, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com ACTUS finance & communication

Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@actus.fr

[1] EBITDA (correspondant à l'EBE des états financiers) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises

1 Ce montant inclut les dépenses de recherche et développement ayant fait l'objet d'une activation en application des dispositions d'IAS36 pour un montant de 5,4 M€.

[2] La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l'actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan.

[3] Les passifs financiers (courant et non courants) correspondent aux dettes financières et intègrent les dettes de location en application d'IFRS16 (12,0 M€ au 30/06/25 et 12,4 M€ au 31/12/2024)