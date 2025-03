LUMIBIRD : résultats annuels 2024

• Marge d’EBITDA(1) de 15,9% dont 20,6% pour la division Médical et 10,8% pour la division Photonique

• 2ème semestre en forte progression avec 20,2% de marge d’EBITDA

• Forte génération de trésorerie liée aux opérations (34,4 M€)

Le Groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, a enregistré en 2024 un EBITDA de 32,9 M€ (15,9% du chiffre d’affaires). Ce résultat est le reflet d’une année contrastée, à la fois entre les deux divisions, avec une division Médical en progression et une division Photonique en retrait, et d’un semestre à l’autre, avec une performance du 2ème semestre (20,2% de marge d’EBITDA) en très forte amélioration par rapport au 1er (11,2% de marge d’EBITDA).

au 31 décembre (en M€) 2023 2024 Variation

Valeur %

Chiffre d’affaires 203,6 207,1 +3,6 +1,7%

EBITDA(1) 34,5 32,9 (1,6) -4,6%

% CA 17,0% 15,9%

Résultat opérationnel courant 18,5 15,0 (3,5) -18,9%

% CA 9,1% 9,1%

Résultat opérationnel 12,2 11,6 (0,6) -5,0%

Résultat net 7,1 5,7 (1,4) -20,1%



(1) L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.



Dynamiques contrastées entre les 2 divisions et entre les activités

Avec un chiffre d’affaires annuel de 207,1 M€, en hausse de +1,7%, (+0,1% à périmètre et taux de change constants), l’exercice 2024 a été marqué par des dynamiques contrastées entre les deux divisions.