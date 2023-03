LUMIBIRD : RESULTATS 2022

RESULTATS ANNUELS 2022

• EBITDA (1) de 31,3 M€ (-4% yoy) dans une année d’investissement et de tensions économiques globales

• Retour à une marge d’EBITDA à 19% (23% hors éléments non récurrents) au 2nd semestre

• Prolongation des objectifs de croissance et profitabilité

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a redressé ses marges au 2nd semestre pour terminer l’année avec un EBITDA de 31,3 M€, en retrait de 4%. Les tensions sur les approvisionnements et les charges de structure nécessaires pour anticiper la croissance expliquent la moindre rentabilité de l’exercice. Ces impacts sont progressivement amortis, grâce à la croissance de l’activité et aux mesures mises en place pour lutter contre les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement et à la hausse des coûts. Ainsi, le Groupe prolonge à moyen terme ses objectifs d’une croissance organique de 8 à 10% et vise une hausse de la marge d’EBITDA à 25% en 2026, avec un objectif de 18 à 23% pour l’année 2023.



[...]



