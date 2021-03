LUMIBIRD / RESULTATS 2020 : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE A PLUS DE 11% DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE

Lannion, le 16/03/2021 - 17h45

RESULTATS 2020 : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE A PLUS DE 11% DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE

o Progression du ROC de 15% à 14,1 M€ (en données publiées)

o Rentabilité du Pôle Médical en hausse sur le nouveau périmètre (intégration réussie d'Ellex)

o Situation financière solide

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, publie en 2020 un résultat opérationnel courant en amélioration, malgré un contexte d'activité freinée par la crise sanitaire mondiale. Cette performance est soutenue par une augmentation du taux de marge et une baisse des charges externes sur le périmètre historique. A ces facteurs s'ajoutent une contribution positive des acquisitions, validant la pertinence de la stratégie de croissance externe. Du résultat opérationnel au résultat net, le retrait s'explique principalement par la charge de 4,0 M€ liée à la fraude aux moyens de paiement subie par la filiale Halo-Photonics. Après un chiffre d'affaires record au 4e trimestre 2020 LUMIBIRD aborde l'année 2021 sur une poursuite de la dynamique de reprise du périmètre historique et d'activation des synergies avec les sociétés acquises l'an passé.