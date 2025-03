Lumibird: résultat net en baisse de 20% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Lumibird publie au titre de 2024 un résultat net en baisse de 20,1% à 5,7 millions d'euros et un EBITDA en recul de 4,6% à 32,9 millions d'euros, soit une marge de 15,9% pour un chiffre d'affaires en augmentation de 1,7% à 207,1 millions.



'Ce résultat est le reflet d'une année contrastée, à la fois entre les deux divisions, avec une division Médical en progression et une division Photonique en retrait, et d'un semestre à l'autre', précise la société spécialisée dans les technologies laser.



En termes de perspectives, Lumibird anticipe 'une poursuite de la dynamique de ses activités, et plus spécifiquement sur les activités Défense/Spatial, ETS et Scientifique ainsi que sur la division Médical avec le lancement de nouveaux produits'.





Valeurs associées LUMIBIRD 9,70 EUR Euronext Paris +7,06%