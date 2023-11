Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lumibird: projet HoloDoppler subventionné par Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 14:05









(CercleFinance.com) - Lumibird annonce la sélection du projet HoloDoppler de sa filiale Quantel Medical dans le cadre du volet Santé de France 2030 financé par Bpifrance, pour un montant d'aide publique de 2,8 millions d'euros réparti entre Quantel Medical et ses partenaires.



Mené avec des centres de recherche et hospitaliers majeurs en ophtalmologie, dont les Quinze-Vingts, ce projet vise à créer un dispositif médical de nouvelle génération pour une angiographie de l'oeil quantitative et non-invasive.



Le marché des dispositifs d'imagerie de la rétine est estimé actuellement à 800 millions d'euros par an. L'objectif d'HoloDoppler est une mise sur le marché à horizon quatre ans, avec un objectif à terme d'une part de marché de l'ordre de 5%.





