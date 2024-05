Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lumibird: objectifs confirmés avec le plan stratégique information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique, Lumibird confirme, à horizon 2026, ses objectifs d'une croissance organique annuelle moyenne supérieure à 8% et d'une marge d'EBITDA en hausse d'au moins 500 points de base par rapport à 2023.



Le spécialiste des technologies lasers met en avant un positionnement clé sur des marchés porteurs, une dynamique renforcée par une politique continue d'innovation ainsi que de forts investissements industriels réalisés ces trois dernières années.



Ces investissements réalisés 'doivent nous permettre de poursuivre cette stratégie de croissance et d'innovation tout en améliorant nos performances financières grâce à une verticalisation accrue et une organisation optimisée', déclare le PDG Marc Le Flohic.





