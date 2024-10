AOF - EN SAVOIR PLUS

En parallèle à la publication de ses revenus, Lumibird a annoncé la signature d'un accord avec Amplitude Laser Group portant sur l'acquisition de la ligne de produits laser nanoseconde Continuum. Cette opération lui permet "d'enrichir sa gamme à destination des marchés scientifiques et de renforcer son leadership sur les marchés nord-américains". Cette société affiche un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros sur la base de l'exercice clos au 31 mars 2024. Cette acquisition, devrait être concrétisée dans les prochaines semaines.

Lumibird anticipe comme chaque année un "très fort niveau d'activité" au quatrième trimestre et a confirmé son objectif de croissance supérieure à 5% du chiffre d'affaires et de marge d'Ebitda supérieure à 16%, en pourcentage du chiffre d'affaires.

(AOF) - Lumibird a enregistré pour les 9 premiers mois 2024 un chiffre d'affaires de 141,5 millions d’euros, en hausse de 2%. Il est stable à périmètre et taux de change constants. Au troisième trimestre, le spécialiste des technologies laser a enregistré une hausse de 4% de ses revenus à 43,5 millions d’euros. Ils ont également progressé de 4% en comparable. L’activité montre "une reprise de la croissance" pour la branche Médical (+8% à 23,4 millions d'euros) et une stabilité de la branche Photonique, à +0,2% à 20,1 millions d'euros en variation publiée.

Lumibird : objectifs 2024 confirmés et acquisition dans les lasers nanoseconde

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.