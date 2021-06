Lannion, le 28/06/2021 - 7h30



LUMIBIRD NOMME SON DIRECTEUR RSE



Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, annonce la nomination à compter du 29 juin 2021 de Frédéric Chiquet au poste nouvellement créé de Directeur de la responsabilité sociale et sociétale (RSE).



Dans le but d'objectiver et de faire progresser ses contributions en matière de responsabilité sociale et de développement durable, le Groupe Lumibird nomme à compter du 29 Juin 2021, un Directeur de la responsabilité sociale et environnementale (RSE), en la personne de Frédéric Chiquet.



Diplomé en Physique des Matériaux et titulaire d'un Master en Administration d'Entreprise de l'IAE de Rennes (IGR-IAE), Frédéric Chiquet évolue depuis 14 ans au sein du Groupe Lumibird dans des fonctions de direction de programme.