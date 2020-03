LUMIBIRD MET EN PLACE UN PLAN DE CONTINUITE



Dans le contexte de pandémie Covid-19, LUMIBIRD adapte son organisation afin d'assurer, en priorité, la protection de l'ensemble de ses collaborateurs, mais aussi la continuité de ses activités sur des marchés en partie résilients face à la crise, en particulier dans les domaines de la santé et de la défense.



Depuis le 17 mars, le groupe Lumibird a adopté et rapidement mis en place un plan de continuité. Ce plan vise à garantir la protection de ses collaborateurs pour permettre la continuité de l'activité de ses sites, dans le respect des mesures prises par les gouvernements des différents pays dans lesquels le groupe est présent. Les efforts sont également portés envers les fournisseurs et les clients, afin de leur permettre aussi d'assurer une continuité de leurs activités.