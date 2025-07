LUMIBIRD : Lumibird signe des contrats majeurs sur ses télémetres OdiPro pour les plateformes cv90 en Suède et au Danemark

Le groupe Lumibird (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a remporté deux contrats majeurs auprès de Saab AB pour la fourniture de ses télémètres laser avancés OdiPro aux forces armées suédoises et danoises. D'une valeur d'environ 10 millions d'euros, ces contrats couvrent des livraisons prévues entre 2025 et 2029.

Les systèmes OdiPro seront intégrés au système de contrôle de tir UTAAS de Saab sur les véhicules de combat d'infanterie CV90 de BAE Systems Hägglunds, améliorant ainsi considérablement les capacités de ciblage de précision pour ces unités de première ligne.

Ce dernier succès fait suite à des contrats récents visant à équiper la République tchèque et la Slovaquie, consolidant ainsi la position d'OdiPro en tant que norme européenne de référence pour les télémètres laser destinés aux véhicules de combat. Avec ces nouvelles commandes, plus de 1 000 unités OdiPro et leurs variantes seront bientôt déployées dans neuf pays européens, reflétant la demande croissante de solutions photoniques souveraines.

« Nous sommes honorés que Saab et ses clients continuent de faire confiance à Lumibird » , a déclaré Carina Harnesk, PDG de Lumibird Photonics Sweden. « Cette nouvelle étape renforce notre partenariat stratégique avec Saab et souligne notre rôle croissant au sein de l'écosystème européen de la défense. Nous observons également un fort potentiel pour de nouvelles commandes provenant d'autres pays de l'OTAN ayant des besoins opérationnels similaires. »

Conçu et fabriqué à Göteborg, en Suède, le télémètre laser OdiPro utilise une technologie laser de pointe pour offrir des solutions compactes, sans danger pour les yeux et hautement performantes dans les environnements de combat les plus exigeants. Sa fiabilité et son adaptabilité éprouvées en font une solution de référence pour les plateformes terrestres modernes.

« Ce succès continu avec Saab souligne la maturité technique et l'étendue des applications opérationnelles de notre télémètre OdiPro », a déclaré Marc Le Flohic, PDG du groupe Lumibird. « Nous sommes fiers de fournir une technologie laser de pointe qui soutient les États membres de l'OTAN dans leur mission de sécurité nationale et collective. »

Lumibird continue d'investir dans sa capacité de production en Suède afin de répondre à la demande croissante et de garantir des délais de livraison rapides, renforçant ainsi sa position de fournisseur européen de confiance de systèmes laser avancés.

Prochaine information : Chiffre d'affaires 1 er semestre, le 28/07/2025 après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com ACTUS finance & communication

Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@actus.fr