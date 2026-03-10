LUMIBIRD : LUMIBIRD : RESULTATS ANNUELS 2025 EN FORTE PROGRESSION

Lannion, le 10/03/2026 – 17h45

Résultats annuels 2025 en forte progression

Marge d'EBITDA (1) de 20,2%, en progression de +4,3 points

Free cash-flow de 13,1 M€

Mise en place d'une distribution de dividendes

Le Groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, enregistre en 2025 une forte progression de ses résultats avec notamment un EBITDA de 45,6 M€, en hausse de +38% et représentant 20,2% du chiffre d'affaires. Les résultats reflètent pour chacune des deux divisions la vigueur de l'activité, combinée à la hausse du taux de marge brute et à la maîtrise des charges opérationnelles.

au 31 décembre (en M€) 2024 2025 Variation Valeur % Chiffre d'affaires 207,1 225,6 +18,5 +8,9% EBITDA (1) 32,9 45,6 +12,6 +38,3% % CA 15,9% 20,2% Résultat opérationnel courant 15,0 25,7 +10,8 +71,7% % CA 7,2% 11,4% Résultat opérationnel 11,6 23,8 +12,2 +106% Résultat net 5,7 14,0 +8,3 +146%

(1) L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

Croissance annuelle du chiffre d'affaires de +8,9% et +10,2% à périmètre et taux de change constants

La progression du chiffre d'affaires 2025 confirme la dynamique de croissance des deux divisions du groupe dans un environnement international exigeant.

La division Photonique enregistre en 2025 une croissance soutenue de +14,1%, portant son chiffre d'affaires à 113,4 M€ (+15,0% à périmètre et taux de change constants).

Les activités Défense et Spatial affichent une forte croissance annuelle de +20%, avec un chiffre d'affaires de 54,3 M€. Le démarrage des livraisons de contrats structurants dont l'exécution se poursuivra sur 2026 et les exercices suivants, renforcent la visibilité à moyen terme.

Les activités Industriel et Scientifique progressent de +9% sur l'année, pour atteindre 30,0 M€. La croissance est portée par une activité industrielle solide, représentant environ deux tiers de la contribution, et adressant des applications variées à forte valeur ajoutée, notamment dans la réparation d'écrans plats, les technologies quantiques et le diagnostic des semi-conducteurs.

L' activité Medtech connaît en 2025 une croissance marquée, avec un chiffre d'affaires annuel de 17,9 M€, en croissance de +31%. Le renforcement du positionnement Medtech de la division Photonique est porté par l'activité urologie et plus récemment par un nouveau contrat majeur dans le domaine des traitements cardiovasculaires.

L' activité ETS (Environnement, Topographie et Sécurité) s'établit à 11,3 M€, en recul de -12% sur l'année, dans un contexte de renouvellement de gamme, avec l'introduction du nouveau produit « 6-Beam », dont les effets commerciaux sont attendus à partir de 2026.

La division Médicale affiche en 2025 une croissance de +4,1%, avec un chiffre d'affaires atteignant 112,2 M€ (+5,7% à périmètre et taux de change constants), dans un environnement de marché exigeant.

Sur l'exercice, l'activité Diagnostic représente près de 23% du chiffre d'affaires médical (25,9 M€), tandis que les traitements laser demeurent prédominants, avec 77% de l'activité (86,3M€). La croissance des ventes de 2025 ne remet pas en cause les perspectives et la dynamique commerciale de la division Médicale.

Sur l'exercice 2025, l' effet de change a eu un impact négatif limité sur le chiffre d'affaires, à hauteur de -1,6 M€.

Rentabilité en progression pour les deux divisions

Synthèse des résultats par division

En M€ Photonique Médical 2024 2025 Var (%) 2024 2025 Var (%) Chiffre d'affaires 99,4 113,4 +14,1% 107,7 112,2 +4,1% Marge brute 60,9 71,6 +17,6% 67,0 71,7 +7,1% % 61,3% 63,2% 62,2% 63,9% EBITDA 10,7 21,4 +101% 22,2 24,1 +8,4% % 10,8% 18,9% 20,6% 21,5%

Le taux de marge brute du Groupe progresse en 2025 pour s'établir à 63,5% (vs 61,7% en 2024), réparti de façon équilibrée entre les divisions Photonique et Médical. Ces progressions s'expliquent principalement : par une plus grande part de ventes directes pour la division Médical et par un mix produit favorable pour la division Photonique, notamment liée à la forte dynamique des activités de Défense. La poursuite du déploiement de la stratégie de verticalisation, favorisant une intégration de la marge, porte ses fruits pour l'ensemble du Groupe.

L'EBITDA Groupe augmente de 38,3% à 45,6 M€, soit une marge d'EBITDA de 20,2% du chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA atteint 21,5% pour la division Médical (vs 20,6% en 2024) et 18,9% pour la division Photonique (vs 10,8% en 2024). Au-delà des effets chiffre d'affaires et marge, la progression de l'EBITDA traduit également la maîtrise des coûts opérationnels.

Le résultat opérationnel courant, à 25,7 M€, progresse de +71,7%, avec une augmentation plus modérée des amortissements (+1,4 M€) par rapport aux années passées qui avaient fait l'objet d'investissements importants.

Le résultat opérationnel augmente de 106%, grâce à des coûts de croissance externe en baisse et du fait de l'absence des coûts de réorganisation qui avaient porté en 2024 sur les implantations au Canada.

Le résultat financier est stable, à -4,9 M€ contre -5,0 M€ en 2024. Après un IS de 4,9 M€ (vs 0,8 M€ en 2024), le résultat net ressort à 14,0 M€, contre 5,7 M€ en 2024.

Flux de trésorerie : free cash-flow de 13,1 M€

En M€ 2024 2025 Flux de trésorerie générés par l'activité 34,4 29,0 Dont MBA avant impôt et frais financier 31,0 44,3 Dont Variation du BFR 5,3 (15,6) Dont Impôts décaissés (1,9) 0,3 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (22,8) (15,9) Dont Investissements industriels 1

[1] dont acquisition Continuum (22,9)

(5,5) (16,1)

- Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 3,4 (22,2) Dont Augmentation de capital - - Dont nouveaux financements nets 9,4 (16,6) Dont service de la dette (5,3) (5,9) Dont autres variations (0,8) 0,3 VARIATION DE TRESORERIE [2] 14,9 (9,1)

Le flux de trésorerie généré par l'activité s'est élevé à 29,0 M€, traduisant une marge brute d'autofinancement de 44,3 M€ et un BFR en hausse de +15,6 M€, liée notamment à l'augmentation des postes clients (+11,0 M€) et des stocks (+2,9 M€). Ce chiffre couvre pratiquement deux fois les flux d'investissements (-15,9 M€), désormais normalisés par rapport aux années de forts investissements. Le flux lié aux opérations de financement consomme (22,2 M€), sous l'effet des remboursements d'emprunt (28,6 M€), des intérêts de la dette (5,9 M€) et de la mise en place de nouveaux financements pour 12,1 M€.

La dette financière nette au 31.12.2025 s'élève à 84,6 M€, contre 89,9 M€ un an plus tôt.

Extrait du bilan consolidé

(en M€) 31.12.2024 31.12.2025 Goodwill 72,1 70,8 Actifs non courants (hors Goodwill) 149,0 141,2 Actifs courants (hors trésorerie) 137,6 155,3 Trésorerie et équivalent de trésorerie 71,1 61,6 TOTAL ACTIF 429,8 428,9 Fonds propres (y.c. intérêts minoritaires) 198,0 206,3 Passifs financiers [3] non courants 142,0 124,4 Autres Passifs non courants 10,3 10,5 Passifs financiers courants 19,0 21,8 Passifs courants 60,4 65,9 TOTAL PASSIF 429,8 428,9

Perspectives

Lumibird anticipe pour l'année en cours la poursuite de la dynamique de croissance et de performance financière, sous réserve des éventuelles conséquences géopolitiques du conflit au Moyen-Orient.

La croissance reste portée par, pour la division Photonique, les activités Défense/Spatial, l'accélération des activités Medtech et la relance des activités ETS, et pour la division Médical, un portefeuille produits innovant, une position de leadership et une organisation commerciale renforcée.

La croissance doit continuer d'avoir un effet positif sur les performances financières, qui seront par ailleurs renforcées par le maintien de marges élevées et la maîtrise des coûts opérationnels.

Dans ce contexte, les actionnaires seront appelés à approuver lors de l'assemblée générale annuelle le versement d'un dividende représentant environ 37 centimes d'euros par titre Lumibird.

Cette distribution ponctuelle vise à répondre aux attentes des actionnaires du fait de la qualité des résultats.

Prochaine information : publication du chiffre d'affaires T1 2026, le 27 avril 2026, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

[1] Ce montant inclut les dépenses de recherche et développement ayant fait l'objet d'une activation en application des dispositions d'IAS36 pour un montant de 10,9 M€

[2] La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l'actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan. Elle est présentée avant effet de change.

[3] Les passifs financiers (courant et non courants) correspondent aux dettes financières et intègrent les dettes de location en application d'IFRS16