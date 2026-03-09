LUMIBIRD : Lumibird : nombre d'actions et droits de vote au 28.02.2026

LUMIBIRD
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre réel de droits de vote ( 1)
|Nombre théorique droits de vote ( 2)
|
28 février 2026
|
22 466 882
|
33 758 529
|
34 196 228
- Déduction faite des actions auto-détenues
- Y compris actions auto-détenues, en application de l'article 223-11, alinéa 2, du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
LUMIBIRD - 2 rue Paul Sabatier 22300 Lannion, FRANCE SA au capital de 22 466 882 €
SIREN 970 202 719 – R.C.S. SAINT-BRIEUC – TVA FR 76970202719
- SECURITY MASTER Key : m5mbYJZuZZuWmZ5ql8hsnGlsb2pqx5GWmGHLnGNtY8mbnW6RnGuUmpvKZnJnnmdn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96921-droits-de-vote-au-28.02.2026.pdf
