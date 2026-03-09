LUMIBIRD : Lumibird : nombre d'actions et droits de vote au 28.02.2026

LUMIBIRD

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre réel de droits de vote ( 1) Nombre théorique droits de vote ( 2)

28 février 2026

22 466 882

33 758 529

34 196 228

Déduction faite des actions auto-détenues Y compris actions auto-détenues, en application de l'article 223-11, alinéa 2, du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

LUMIBIRD - 2 rue Paul Sabatier 22300 Lannion, FRANCE SA au capital de 22 466 882 €

SIREN 970 202 719 – R.C.S. SAINT-BRIEUC – TVA FR 76970202719