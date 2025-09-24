 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LUMIBIRD : LUMIBIRD : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2025
information fournie par Actusnews 24/09/2025 à 17:45

Lannion, le 24 septembre 2025– 17h45

LUMIBIRD : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2O25

LUMIBIRD annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2025 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.lumibird.com dans la rubrique « Finance » / « Informations réglementées 2025 » / « Rapports & présentations ».

Prochaine information : publication du chiffre d'affaires T3 2025, le 27/10/2025, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie. Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD
Marc Le Flohic
Président Directeur Général
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com 		LUMIBIRD
Sonia Rutnam
Chief Transformation Officer
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com 		ACTUS
Mathieu Calleux
Relations investisseurs
Tel. +33(0) 1 53 65 37 91
lumibird@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m26eZJlol5jFx2qck8Zrl5KVnG1jm5LFmJKammJxlJeXam+UxZplb5SZZnJllmpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94152-250924_-lumibird_mad_rfs1_2025_fr.pdf

