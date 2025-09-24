LUMIBIRD : LUMIBIRD : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2025

Lannion, le 24 septembre 2025– 17h45

LUMIBIRD : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2O25

LUMIBIRD annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2025 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.lumibird.com dans la rubrique « Finance » / « Informations réglementées 2025 » / « Rapports & présentations ».

Prochaine information : publication du chiffre d'affaires T3 2025, le 27/10/2025, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie. Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

