LUMIBIRD : LUMIBIRD : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2026

Lannion, le 07 avril 2026– 17h45

lumibird : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2026

Les actionnaires de LUMIBIRD sont informés qu'ils sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 28 avril 2026 à 14h00 au 15 rue du Zéphyr – ZA de Courtabœuf, 91140 VILLEJUST.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, le texte des résolutions et les principales modalités de participation à l'assemblée a été publié au BALO du 18 mars 2026 (Bulletin n°33 / avis n° 2600608). Il est téléchargeable sur le site Internet de LUMIBIRD : www.lumibird.com et celui du BALO : balo.journal-officiel.gouv.fr.

Les actionnaires ont la possibilité de voter à distance (par correspondance ou procuration) à l'aide du formulaire de vote prévu à cet effet et disponible sur le site internet de la Société ( www.lumibird.com ) ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais règlementaires, sur le site Internet de LUMIBIRD www.lumibird.com , rubrique « informations réglementées / Documents préparatoires à l'Assemblée générale », et au siège social de LUMIBIRD au 2, rue Paul Sabatier, 22300, Lannion.

Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à :

UPTEVIA

Service Assemblées Générales

Madame Nadia Goul

90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle

92931 Paris La Défense Cedex

et/ou :

LUMIBIRD

Monsieur Andrew Mosey

Chief Financial Officer

Tél : +33 (0)1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Prochaine information : publication du chiffre d'affaires T1 2026, le 27 avril 2026, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie. Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders .

Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Groupe LUMIBIRD

Andrew Moysey

Chief Financial Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com ACTUS

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@actus.fr