LUMIBIRD : LUMIBIRD MEDICAL ACCELERE SON EXPANSION EN ASIE PACIFIQUE AVEC L'ACQUISITION FUTURE DE BIZ MEDIC SDN BHD POUR LA CREATION D'UN NOUVEAU HUB EN ASIE DU SUD EST

Lannion, le 8 avril 2026– 17h45

Lumibird Medical accélère son expansion en Asie Pacifique avec l'acquisition future de BIZ MEDIC SDN BHD pour la création d'un nouveau hub en Asie du Sud Est

Le Groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, annonce que sa filiale Lumibird Medical a conclu un accord pour acquérir son partenaire historique de distribution, BIZ MEDIC SDN BHD, basé à Kuala Lumpur, en Malaisie. Cette opération marquera la future création de Lumibird Medical Southeast Asia, un nouveau hub destiné à devenir le moteur principal de croissance du groupe sur un marché ophtalmologique à fort potentiel sur cette région.

La transition d'un modèle de distribution à celui de filiale directe reflète l'engagement de Lumibird Medical dans la région Asie Pacifique. L'Asie du Sud Est constitue un territoire démographique stratégique pour les soins oculaires, caractérisé par :

Une forte demande clinique : La région présente certains des taux les plus élevés au monde de troubles visuels (myopie) et de pathologies ophtalmiques (glaucome et maladies rétiniennes).

Une croissance rapide des infrastructures : L'augmentation des investissements dans la santé crée un fort potentiel pour les technologies innovantes en diagnostic et en traitement laser.

La création de ce bureau permettra également la centralisation des opérations réalisées dans la région, accompagnées de la fermeture simultanée du bureau commercial en Thaïlande et de la filiale en Inde.

Depuis sa création en 2004, BIZ MEDIC SDN BHD est un partenaire clé de Lumibird Medical. En combinant l'expertise locale approfondie de BIZ MEDIC avec les capacités globales de Lumibird Medical, Lumibird Medical Southeast Asia offrira un service inégalé ainsi qu'un support clinique direct aux chirurgiens et hôpitaux de la région.

« Cette acquisition est une étape stratégique majeure dans notre développement international », déclare Jean?Marc Gendre, Directeur général de la division Lumibird Medical. « L'Asie du Sud ? Est n'est pas seulement un march é en croissance, c'est la r é gion la plus peupl é e pr é sentant les besoins les plus importants en ophtalmologie. En implantant un nouveau bureau dans cette r é gion, nous nous rapprochons de nos clients et de leur patient è le en garantissant que nos technologies innovantes b é n é ficient du soutien d ' un centre de service local de classe mondiale. »

La réalisation de l'opération devrait intervenir dans les prochains mois, sous réserve d'obtenir certaines autorisations règlementaires locales. Ce nouveau hub organisera la distribution des produits de Quantel Medical, Optotek Medical et Ellex, assurant une présence de marque unifiée et une expertise adaptée aux exigences réglementaires et cliniques propres à l'Asie du Sud Est.

Lumibird Medical rationalise ainsi ses activités, tandis que le groupe continue d'explorer la vente potentielle de sa division médicale, dont l'issue demeure incertaine.

Prochaine information : publication du chiffre d'affaires T1 2026, le 27 avril 2026, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

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