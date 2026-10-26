LUMIBIRD : Lumibird : La photonique confirme sa forte croissance avec +13,5 % de CA sur les 9 premiers mois de 2026

Lannion, le 26 octobre 2026 – 17h45

LA PHOTONIQUE CONFIRME SA FORTE CROISSANCE AVEC +13,5 % DE CA SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2026

Le chiffre d'affaires consolidé progresse de +8,8 % sur 9 mois et +12,0 % au 3 e trimestre

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre pour les 9 premiers mois 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 168,8 M€, en croissance de +8,8 % (+10,3 % à taux de change et périmètre constants).

La division Photonique réalise un chiffre d'affaires de 86,8 M€ sur les neuf premiers mois de 2026, en progression de +13,5 % (+14,9 % à périmètre et taux de change constants). Cette croissance est principalement portée par les applications Medtech et par la Défense & Spatial. La maîtrise de technologies et de composants critiques, associée à des capacités industrielles intégrées, soutient le développement de la division.

La division Médical réalise un chiffre d'affaires de 82,0 M€ sur les 9 premiers mois 2026, en progression de +4,3 % (+5,8 % à périmètre et taux de change constants). La reprise de l'activité constatée au deuxième trimestre se confirme au troisième trimestre avec des ventes en hausse de +14,4 % sur le trimestre.

Lumibird anticipe une poursuite de la croissance de son activité au quatrième trimestre.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d'affaires (M€) 2026 2025 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constants 1 er trimestre 49,7 49,4 +0,7% +4,1% 2 e trimestre 65,0 57,4 +13,1% +14,6% 3 e trimestre 54,1 48,3 +12,0% +11,6% 9 mois 168,8 155,1 +8,8% +10,3% dont Photonique 86,8 76,5 +13,5% +14,9% Médical 82,0 78,6 +4,3% +5,8%

Par division

Photonique

Sur les neuf premiers mois de 2026, la division Photonique réalise un chiffre d'affaires de 86,8 M€, en croissance de +13,5 % (+14,9 % à périmètre et taux de change constants). Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 27,7 M€, en progression de +9,9 %.

Les activités Défense & Spatial réalisent un chiffre d'affaires de 41,8 M€ sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de +10,3 %. Les ventes du troisième trimestre reculent de 2,0 %, après une progression de +42,9 % au troisième trimestre 2025 et des livraisons décalées sur le quatrième trimestre 2026. Le carnet de commandes soutient les perspectives de développement de l'activité et l'accompagnement des programmes clients.

L'activité Medtech Photonique réalise un chiffre d'affaires de 16,6 M€ sur les neuf premiers mois de 2026, en croissance de +75,9 %, portée par les nouveaux programmes dans les applications cardiovasculaires. Les ventes du troisième trimestre progressent de +117,2 %. Les programmes en cours soutiennent les perspectives de développement de cette activité.

Les activités Industriel & Scientifique réalisent un chiffre d'affaires de 20,9 M€ sur les neuf premiers mois de 2026, stable par rapport à 2025 (+0,6 %). Les applications de réparation d'écrans plats, les technologies quantiques et le diagnostic des semi-conducteurs contribuent à l'activité. Les ventes du troisième trimestre reculent de 9,0 %, après une progression de +26,1 % au troisième trimestre 2025.

Les activités Environnement, Topographie et Sécurité réalisent un chiffre d'affaires de 7,5 M€ sur les neuf premiers mois de 2026, en retrait de 10,3 %. Le troisième trimestre marque un retour à la croissance des ventes (+5,9 %). Les actions commerciales engagées sur les systèmes lidar se poursuivent.

Médical

La division Médical réalise un chiffre d'affaires de 82,0 M€ sur les 9 premiers mois de l'année. Le retour à la croissance observée au 2 ème trimestre 2026 s'est poursuivi au 3 ème trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires de 26,4 M€, en hausse de +14,4 % par rapport au 3 ème trimestre 2025.

L'activité est soutenue par la bonne performance des activités directes aux États-Unis et au Japon, la reprise des marchés de distribution en Europe et les effets des lancements de nouveaux produits dans le glaucome et la rétine au 3 ème trimestre 2026.

La répartition du chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois est de 24 % pour les équipements de diagnostic et 76 % pour les solutions de traitement.

Par zone géographique

La répartition du chiffre d'affaires 9 mois par zone géographique est la suivante (données non auditées) :

Chiffre d'affaires (M€) Photonique Var.

/ 2025 Médical Var.

/ 2025 EMEA 49,9 +7,7 % 24,9 +1,0 % Amériques 21,2 +38,8 % 23,4 +9,3 % Asie-Pacifique 9,6 +26,1 % 24,6 +8,3 % Reste du monde 6,2 -15,9 % 9,1 -7,7 % Total 86,8 +13,5 % 82,0 +4,3 %

EMEA

En EMEA, le chiffre d'affaires de la division Photonique progresse de +7,7 %, soutenu par les activités Défense & Spatial.

Le chiffre d'affaires de la division Médical progresse de +1,0 %. Les perturbations logistiques et géopolitiques du premier trimestre se sont progressivement atténuées au cours des deuxième et troisième trimestres.

Amériques

Les Amériques enregistrent la plus forte croissance de la division Photonique (+38,8 %), portée par la montée en puissance des activités Medtech Photonique.

La division Médical progresse de +9,3 %, soutenue par la bonne dynamique commerciale de la filiale américaine.

Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires de la division Photonique progresse de +26,1 %, principalement porté par les activités Industriel & Scientifique.

La division Médical progresse de +8,3 %, grâce notamment à la bonne performance de la filiale japonaise.

Reste du monde

Dans le reste du monde, le chiffre d'affaires recule de 15,9 % pour la division Photonique et de 7,7 % pour la division Médical, dans un contexte de perturbations logistiques et géopolitiques.

Projet de cession de la division Médical

La réalisation de la cession de la division Médical, annoncée en septembre 2026, doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2026, sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles.

Perspectives

Fort de son carnet de commandes et des livraisons programmées d'ici la fin de l'année, Lumibird anticipe un quatrième trimestre record, tant pour la division Photonique que pour le Groupe. Cette perspective s'appuie notamment sur la montée en puissance des programmes Défense & Spatial et Medtech, ainsi que sur la poursuite de la reprise de la division Médical.

Au-delà de cette échéance, le carnet de commandes de la Photonique soutient les perspectives de développement de la division. La maîtrise de composants critiques et ses capacités industrielles intégrées constituent des atouts pour accompagner durablement les programmes de ses clients.

Déclaration de Marc Le Flohic

«La croissance des neuf premiers mois et le niveau d'activité attendu en fin d'année confirment le potentiel de développement de la Photonique. Notre carnet de commandes traduit la confiance de nos clients et notre engagement dans des programmes structurants, notamment en Défense & Spatial et dans les applications Medtech.

Notre force repose sur la maîtrise de technologies et de composants critiques, depuis les diodes et les fibres spéciales jusqu'aux sources et systèmes laser. Cette intégration nous permet d'accompagner nos clients du développement à la production et de contribuer à la sécurisation de leurs approvisionnements. Elle constitue un atout majeur pour répondre aux besoins croissants de performance et de souveraineté technologique.

La division Médical confirme également son retour à la croissance, alors que nous préparons la finalisation de sa cession.»

Prochaine information : Chiffre d'affaires annuel 2026, le 25/01/2027, après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président directeur général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Andrew Moysey

Chief Financial Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Actus

Mathieu Calleux / Manon Clairet

Communication financière

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@actus.fr