LUMIBIRD : Lumibird : Chiffre d'affaires S1 2025 en hausse de 9,0% à 106,8 mEUR

Chiffre d'affaires S1 2025 en hausse de 9,0% a 106,8 M€

Le Groupe Lumibird (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 1 er semestre 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 106,8 M€, en hausse de 9% (+9,1% à périmètre et taux de change constants), +8,6% sur la division Photonique et +9,4% sur le Medical.

Au 2 e trimestre, la division Médical poursuit sa trajectoire de croissance. La division Photonique (+3,1% au T2) est toujours tirée par les activités Défense / Spatial (+25%) mais est ponctuellement ralentie par les activités ETS et le cadençage des commandes et livraisons pour les activités Medtech. Le carnet de commande Photonique est en revanche très fourni pour les trimestres à venir. Le niveau de chiffre d'affaires consolidé, combiné à une gestion de la production optimisée, permet d'anticiper une forte progression de l'EBITDA sur le semestre, aussi bien pour la division Photonique que pour la division Médical.

Chiffre d'affaires (M€) 2025 2024 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constant 1 er trimestre 49,4 43,9 +12,4% +11,7% 2 e trimestre 57,4 54,1 +6,3% +6,9% 1 er semestre 106,8 98,0 +9,0% +9,1% Dont Photonique 51,3 47,2 +8,6% +8,4% Médical 55,6 50,8 +9,4% +9,7%

La division Photonique est en hausse de 8,6% sur le semestre, avec une progression moindre sur le 2 e trimestre, à 3,1%.

Le chiffre d'affaires Photonique du 2 e trimestre reste tiré par les activités Défense/Spatial (+25% à 14,7 M€) bien que les contrats majeurs annoncés depuis le début de l'année aient encore peu d'effet sur les ventes.

Les activités Industriel et Scientifique reculent au T2 (-6,2% à 7,4 M€) avec une réduction des commandes des laboratoires aux USA, mais bénéficieront dans les mois qui viennent de la production des gammes de produits Continuum, qui monte en puissance sur les sites de Bozeman (USA) et Villejust (France).

L'activité Medtech (?23% à 2,7 M€), comme au 1 er trimestre, est soumise au séquençage des commandes et livraisons, concentrées cette année sur le second semestre.

L'activité ETS (-24% à 2,6 M€) est impactée par des ventes en baisse sur le segment Topographie. Sur le segment Environnement en revanche, la nouvelle gamme de Lidars Vent (6xBEAM) est en phase de lancement avec une montée progressive des commandes attendue sur les mois à venir.

La division Médical , progresse de 9,4% au premier semestre avec un chiffre d'affaires de 55,6 M€. La croissance du 2 e trimestre est du même ordre qu'au 1 er avec une dynamique notamment tirée par l'impact de l'organisation commerciale mise en place et l'obtention de plusieurs autorisations de mise sur les marchés attendues depuis plusieurs trimestres. La répartition des ventes au S1 est de 23,5% pour les équipements de diagnostic et de 76,5% pour les produits de traitement au laser.

La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique est la suivante :

Chiffre d'affaires S1 (M€) Photonique Var.

/ 2024 Médical Var.

/ 2024 EMEA 30,9 10,9% 17,3 -0,2% Amériques 9,4 39,4% 14,6 3,5% Asie-Pacifique 5,6 -26,5% 16,4 18,6% Reste du monde 5,4 7,3% 7,3 31,0% Total 51,3 +8,6% 55,6 +9,4%

Comme au 1 er trimestre, la croissance en Europe de la division Photonique est portée par la dynamique des activités Défense/Spatial. La croissance sur la zone Amériques reste soutenue par l'intégration de la gamme de lasers Continuum et par des ventes en Défense / Spatial. Les ventes de la zone Asie-Pacifique restent impactées par l'incertitude sur l'impact des droits de douane sur les produits fabriqués aux USA.

La division Médical reste principalement tirée par la performance de ses activités directes au Japon, Australie et États-Unis.

Perspectives

Le carnet de commandes à fin juin est en forte croissance, notamment sur les activités Défense/Spatial et Medtech.

En matière de résultats, Lumibird anticipe sur le semestre une amélioration significative de l'EBITDA tant en valeur, qu'en pourcentage, sur les deux divisions.

Pour la division Photonique , l'EBITDA devrait revenir sur des valeurs observées par le passé grâce à la croissance de l'activité, notamment sur le marché de la Défense, mais aussi aux effets de l'intégration des dernières croissances externes.

, l'EBITDA devrait revenir sur des valeurs observées par le passé grâce à la croissance de l'activité, notamment sur le marché de la Défense, mais aussi aux effets de l'intégration des dernières croissances externes. Pour la division Médical , l'amélioration attendue de la rentabilité est liée aux effets de seuil permis par la croissance régulière de l'activité et à l'optimisation des marges de production.

Prochaine information : Résultats semestriels, le 23/09/2025, après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

