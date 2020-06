LUMIBIRD : FEU VERT DE L'ACCC POUR L'ACQUISITION DES ACTIVITES LASER ET ULTRA SON D'ELLEX

Lannion, le 11/06/2020 - 8h30



FEU VERT DE L'ACCC POUR L'ACQUISITION DES ACTIVITES

LASER ET ULTRA SON D'ELLEX





Le Groupe LUMIBIRD leader européen des technologies laser, a obtenu aujourd'hui l'autorisation du projet d'acquisition des activités laser et ultrasons d'Ellex par l'autorité de la concurrence australienne, l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).



Cette condition suspensive étant levée, Lumibird et Ellex devraient finaliser l'opération d'ici le 30 juin.



LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).



Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 560 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d'affaires est présent en Europe, en Amérique et en Asie.