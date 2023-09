Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lumibird: entouré après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Lumibird bondit de 6% après la publication d'un résultat net de 0,5 million d'euros pour le premier semestre 2023, contre 1,2 million un an auparavant, mais avec une marge d'excédent brut d'exploitation en amélioration de 0,9 point à 14,2%.



Le chiffre d'affaires du spécialiste des technologies laser s'est établi à 97,2 millions d'euros, en hausse de 16% (+17% à périmètre et taux de change constant), dont des progressions de 19% pour la division Photonique et de 13% pour la division Médical.



Lumibird maintient ses objectifs pour l'année, à savoir sur le périmètre à fin 2022, une croissance organique supérieure à 8% par an et une marge d'EBITDA (excluant Convergent Photonics) supérieure à 20%, intégrant une forte saisonnalité.





Valeurs associées LUMIBIRD Euronext Paris +6.21%