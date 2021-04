LUMIBIRD : DIFFUSION EN DIRECT DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 4 MAI 2021



L'Assemblée Générale de Lumibird se tiendra le mardi 4 mai 2021 à 14h00 à huis clos. Elle sera diffusée en direct via un Webcast audio sur le site de Lumibird (www.lumibird.com) et restera accessible ensuite pendant une durée de deux ans.

Les actionnaires sont invités à exprimer leur vote soit par courrier soit par internet. Le vote est ouvert jusqu'au 3 mai (15h) en ligne et jusqu'au 1er mai (date de réception du formulaire papier à l'adresse suivante : CACEIS Corporate Trust (service Assemblées) Madame Hassina FEDDAL, 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 Fax : +33 (0)1 49 08 05 82 ou 83) par voie postale.