Lumibird: délaissé après son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 11:58









(CercleFinance.com) - Lumibird lâche 6% après l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel de 207,1 millions d'euros, en hausse de 1,7% (+0,1% à périmètre et taux de change constants) dans un exercice 2024 'contrasté entre les deux divisions'.



Le spécialiste des technologies laser précise que le CA annuel de sa division médical a progressé de 4,8% à 107,7 millions d'euros (+5,4% en organique), alors que celui de sa division photonique s'est tassé de 1,4% à 99,4 millions (-5,4% en organique).



Le niveau de chiffre d'affaires 2024, tout en étant légèrement inférieur aux attentes, permet d'atteindre un niveau d'EBITDA attendu proche de 16%. Lumibird anticipe pour les années à venir 'une croissance plus rentable, concrétisant les fruits de ses investissements'.





Valeurs associées LUMIBIRD 7,72 EUR Euronext Paris -6,31%