Lumibird décroche après un avertissement sur ses résultats

(AOF) - Plus forte baisse du marché SRD, le spécialiste des lasers Lumibird dévisse de 11,16% à 11,46 euros au lendemain de son profit warning sur 2023. Le groupe de Lannion anticipe désormais une marge d’Ebitda supérieure à 17% contre 20% auparavant. Le chiffre d’affaires 2023 est attendu supérieur à 200 millions d’euros, sans atteindre les 8% de croissance organique annoncés précédemment. Lumibird vise ainsi une croissance interne d’au moins 5%. Selon Invest Securities, le consensus s’élevait à 20% pour la marge et à 213 millions d’euros pour les revenus.

Le groupe a mis en cause des reports de livraisons du quatrième trimestre sur 2024, liés à des retards techniques dans la qualification et la production de certaines séries de produits, des reports de commandes et des effets de change défavorables persistants sur ce trimestre.

Le spécialiste des lasers signale que si au sein de la division Photonique, la croissance des activités Défense et Spatial devraient être supérieures aux 8% annoncés, cette croissance ne compensera pas la baisse ponctuelle des activités Industrielles et scientifiques et Lidar. " Néanmoins, au sein des activités Lidar, les Systèmes Lidar réaliseront une bonne performance ", a précisé la société. La dynamique de la division Médical devrait, elle, être en ligne avec les 8% annoncés.

Réagissant à cet avertissement, TP Icap Midcap a réduit son objectif de cours de 23 euros à 19,70 euros sur la valeur, mais reste à l'Achat. Pour l'analyste, "la nouvelle guidance de marge d'Ebitda suggère néanmoins une situation sous contrôle, attestant de la capacité de Lumibird à délivrer des marges en croissance malgré le manque à gagner sur l'activité, grâce à une bonne performance industrielle et à un contrôle serré des coûts".

Soulignant une demande forte, "matérialisée par un carnet de commandes qui reste très dynamique", Lumibird s'est dit confiant sur ses perspectives de croissance à court et moyen-terme.

